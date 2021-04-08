Güvenlik kaynaklarından TSK'nın Suriye'de sivilleri hedef aldığı iftirasına yalanlama

Güvenlik kaynakları, bazı internet sitelerinde, "Suriye'de TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığı" iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bazı internet sitelerinde, "Suriye'de TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığına" yönelik iddialar güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

Teröristler hedef alınıyor

İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini kaydetti. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği bildirildi.