'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi? İşte uzmanların görüşleri

Altın, yatırımcıların gözünde "güvenli liman" olduğu için her dönem talep görüyor. Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatı mayıs ayında 2 bin 450 Dolarla rekor kırdı.

İç piyasada gram altın, Dolar ve ons altın fiyatıyla etkilendiği için onun fiyatında da rekor seviyeler görüldü. Altının gramı 2 bin 552 lirayı aştı.

Altının ons fiyatı son dönemde düşüşe geçerek 2 bin 300 Dolar'ın altına geriledi.

Şimdi akıllara gelen soru altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürüp sürmeyeceği. Altın fiyatları nasıl seyredecek?

Cnbc-e'de yer alan habere göre Fed'den gelecek açıklamalar kritik önem taşıyor. Fed, politika faizini 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutuyor. Bu Fed'in kemerleri 22 yıldır hiç olmadığı kadar sıktığı anlamına geliyor. Fed'in faizde aşağı yönlü adımlar atmaya Kasım ayında başlaması bekleniyor. Faizde indirim yönünde atılacak adımlar altın fiyatlarında hareketlilik yaratabilir.

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Altın fiyatları için bir diğer faktör jeopolitik gelişmeler. Artan jeopolitik çatışmalar altının değerinin artmasına neden oluyor. Merkez bankaları, 2022'nin sonundan bu yana döviz rezervlerinin altın kısmını artırma politikasını izliyor. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre merkez bankaları, 2023'ün ilk dokuz ayında 800 ton altın aldı. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 14 artışı işaret ediyor. Merkez bankalarından gelen aşırı talep, altının değerini 2023'te yüzde 10 artırdı.

Küresel enflasyonda 2023'te zirve noktalara ulaşıldı. 2024'ten itibaren enflasyonist baskıların hafiflemesi bekleniyor. Enflasyonun gerilemesiyle devlet tahili faiz oranlarında da düşüş görülecek. Bu da altın gibi varlıkları göreceli olarak çekici hale getirebilir.

Gelişmekte olan ekonomilerdeki altın talebi de bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Altın tasarrufu bu ülkelerde enflasyon ve kur riskine karşı korunmanın alternatifi olarak görülüyor. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin para birimi bağımsızlıklarını geliştirmek için altına talebi artırıyor.

Ancak Çin Merkez Bankası, 18 ay üst üste alım yaptıktan sonra Mayıs ayında rezervlerine altın alımına ara verdi. Bu seyrin nasıl devam edeceği yakından takip edilecek. Tüm bu faktörler altın fiyatlarının yönünde belirleyici rol oynayacak.

Yabancı bankalar ne bekliyor?

Yabancı bankalar altın fiyatlarında yükselişin süreceğini öngörüyor.

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altının ons fiyatının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağını öngördü. Bankanın analizine göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

Goldman yıl sonu tahminini yükseltti

Yatırım bankası devi Goldman Sachs da altında yükselişin sürmesini bekliyor. Banka, 2024 yıl sonu için altının ons fiyatı hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar seviyesine çıkardı.

Goldman da Çin dahil merkez bankalarının talebini gerekçe göstererek emtia piyasasında büyüme için birçok nokta olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, altına olan talebin, Fed'in faiz indirimleri ve ABD seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak artabileceğine dikkat çekti.

JPMorgan'dan 2 bin 315 Dolar öngörüsü

ABD'li yatırım bankası JPMorgan da altın fiyatlarında yükseliş bekliyor.

JPMorgan, 2024 yılı için altın fiyatının ons başına 2 bin 315 dolar olacağını öngörüyor. Bankanın altının onsunun gelecek yıl 2 bin 504 dolara çıkacağını öngörüyor.

UBS Eylül'de 2 bin 500 Dolar bekliyor

UBS stratejistleri altın tahminlerini Eylül ayı sonu itibarıyla ons başına 2 bin 500 Dolara, yıl sonu itibarıyla ise 2 bin 600 Dolara yükseltti.

Citi'den 3 bin dolar öngörüsü

Citi analistleri, altının 6-18 ay içinde 3 bin Dolara yükselebileceğini öngördü.

Citi, 2024 için altın tahminini yüzde 6,8 artışla 2 bin 350 Dolara, 2025 tahminini de aynı oranda artışla 2 bin 875 Dolara yükseltti.

Altın tüketiminin yarısı kuyumculukta

Dünyadaki altın tüketiminin yüzde 50'si kuyumculukta, yüzde 40'ı yatırımlarda, yüzde 10'u ise sanayide kullanılıyor.

En büyük altın üreticileri Çin, Avustralya, ABD, Güney Afrika, Rusya, Peru ve Endonezya.

Mücevheratta en büyük altın tüketicileri Hindistan, Çin, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve BAE.