Gürsel Tekin'in itirafı CHP'yi ele verdi: Rahatsız oluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara "Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız" diye seslense de parti içinde akraba kadrolaşması devam ediyor.

Gürsel Tekin itiraf etti

Bu durum şimdi de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla gündemde. Haberler.com'un haberine göre Tekin, parti içindeki akraba atamalarından rahatsız olduğunu belirtti.

"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusunu cevaplayan Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:

"Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri CHP'nin fıtratında olan bir durum değildir. CHP'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. CHP'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor."