Gürcistan'ın resmi havayollarından skandal karar şaşırttı! Devlet başkanını uçağa almayacak, istenmeyen kişi ilan edildi

Gürcistan'ın resmi havayolu şirketi Georgian Airways, Rusya'ya uçuşların yeniden başlatılması kararını eleştiren Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin uçaklarında seyahat etmesine izin vermeme kararı aldı.

Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasında doğrudan uçuşların sadece yaptırım uygulanmamış havayolu şirketleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilebileceğini duyurdu.



Havayolu şirketinden yaptığı açıklamada, “Bayan Salomé, ulusal havayolunu boykot ettiğini duyurdu. Bu nedenle Gürcü halkından özür dileyene kadar kendisini 'istenmeyen adam' ilan edeceğiz ve uçaklarımıza bindirmeyeceğiz” denildi.



Zurabişvili, Putin'in Gürcü vatandaşlarına vize uygulamaya son vermesini ve direkt uçuşlara izin vermesini "provokasyon" diye nitelemiş, vatandaşları Georgian Airways'i kullanmaktan vazgeçmeye çağırmıştı. Havayolunu tıpkı önceki rejimlerin yaptığı gibi kamu kaynaklarını kişisel kazanç için kullanmakla suçladı. Gürcistan hükümeti ise Putin'in kararını desteklemişti.



20 Mayıs'ta ilk Georgian Airways uçağı, dört yıllık bir aradan sonra Moskova'nın Vnukovo havaalanına indi. Uçuşların yeniden başlaması Gürcistan'da protestolara neden oldu. Yüzlerce kişi Şota Rustaveli havaalanının yakınında Rusy aleyhinde slogan attı, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.



Georgian Airways'e ek olarak, Gürcistan'a uçuşlar Rus özel havayolları Azimut ve Red Wings tarafından gerçekleştirilecek.

Ne olmuştu!

Ajans, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Mayıs’ta imzaladığı kararname ile bugünden itibaren Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuşlarıyla ilgili yasakların sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gürcistan ile Rusya arasında doğrudan uçuşların yapılması için ilgili izinleri talep eden birkaç hava yolu şirketinden başvuruların Ajans’a yapıldığı belirtildi.

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Başvuru yapan hava yolu şirketleriyle ilgili gereken araştırma ve incelemelerin başladığı bilgisi verilen açıklamada “Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasındaki uçuşların yalnızca yaptırım uygulanmayan hava yolları ve uçaklar tarafından gerçekleştirileceği Gürcistan’ın kesin görüşüdür.” ifadesine yer verildi.

Putin’in imzaladığı karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta imzaladığı kararnamelerle, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs’tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan’a yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise Putin’in bu karara tepki göstererek,”Rusya’nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini” söylemişti.

Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019’da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını yasaklamıştı.

İki ülke arasında 2008’de yaşanan “Güney Osetya Savaşı”nın ardından Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve Rusya vatandaşlarına vize uygulamıştı. Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin kararıyla 2012’de Gürcistan tek taraflı olarak Rusya’ya vize uygulamasını kaldırmıştı.

Rusya Federasyonu ise Gürcistan vatandaşlarına 2000’de vize uygulamaya başlamıştı.

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