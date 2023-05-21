İngiltere'de dev bankalar iflas etti! İflas dalgası ve ekonomik kriz büyüyor, yüzlerce banka şubesi kapandı bile

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ekonomik sıkıntıyla boğuşan Birleşik Krallıkta 2023 yılının ilk 5 ayında 459 banka şubesi kapandı. İngiltere'de güçlü bankalar olan Santander, Barclays ve HSBC de dahil toplam 397 şube, Galler'de 37, İskoçya'da 20 ve Kuzey İrlanda'da 5 şube kapandı. İngiltere’nin ünlü bankalarından High Street, bu yıl neredeyse 460 şubeyi kapatmayı planlıyor. Mirror’da yer alan habere göre birçok yaşlı veya dezavantajlı kişinin telefon bankacılığı ile mücadele edeceğini kaydetti. İngiltere’de dört milyondan fazla yaşlı kişi telefon bankacılığı ile mücadele ediyor.

YAŞLI İNSANLAR UYARISI

İngiltere’de yardım kuruluşu direktörü Caroline Abrahams şunları söyledi: "Çok sayıda yaşlı insanların telefon bankacılığı ile yüzleşmesi gerekiyor. Yüz yüze bankacılığın olmaması, yalnızca internete erişimi olmayan veya sınırlı erişimi olan düşük gelirli milyonlarca insanı daha fazla sistem dışına itecektir.”



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