Gürcistan’da Ukrayna olma korkusu

2008’de Abhazya ve Güney Osetya’yı işgal ederek himaye ettiği Rus ayrılıkçıların kontrolüne bırakan Moskova dün bölgede sözde meclis seçimi yaptırdı. Gürcistan hükümeti, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu’nun desteklediği Abhazya bölgesinde düzenlenen sözde parlamento seçimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abhazya’daki sözde parlamento seçiminin yasa dışı bir eylem olduğu kaydedilerek “Bu sözde seçim, uluslararası hukukun standart ve ilkelerine tamamen aykırıdır ve Gürcistan’ın bölünmez iki bölgesinin (Abhazya ile Güney Osetya) yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimdir” ifadesi kullanıldı.

Abhazya bölgesinden, yüz binlerce etnik Gürcü vatandaşın sürgün edildiği, Gürcülere etnik temizlik uygulandığı, bölge kontrolünün orada yasa dışı bulunan Rus işgal güçlerinin elinde olduğu kaydedilen açıklamada, sözde seçimin meşru olmadığının altı çizildi. Uluslararası toplumun Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne destek verdiğine işaret edilen açıklamada, Rusya’nın işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde insan haklarının ihlal edildiği, Rusya’nın bu bölgeleri ilhak etmek için girişimlerde bulunmasının endişe verici olduğu aktarıldı.