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Gündem Gürcistan’da deprem oldu! Ardahan sallandı
Gündem

Gürcistan’da deprem oldu! Ardahan sallandı

Gürcistan'da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 09:06:00 -
Gürcistan’da deprem oldu! Ardahan sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakin bölgede olan deprem,  

Can ve mal kaybı yok

Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.  İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

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