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Dünya Gürcistan'nın Rusya'yla uçuşları yeniden başlatma kararına 'Yaptırım' tehdidi! Beklenmedik açıklama geldi...
Dünya

Gürcistan'nın Rusya'yla uçuşları yeniden başlatma kararına 'Yaptırım' tehdidi! Beklenmedik açıklama geldi...

Yeniakit Publisher
2023-05-14 00:33:00 - 2023-05-14 00:41:57
Gürcistan'nın Rusya'yla uçuşları yeniden başlatma kararına 'Yaptırım' tehdidi! Beklenmedik açıklama geldi...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gürcistan’ın Rusya ile uçuşları yeniden başlatması halinde yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Rus havayolu ile yapılan uçuşlara tepki:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gürcistan’ın Rusya ile uçuşları yeniden başlatması halinde yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında Gürcistan’ın Rusya ile doğrudan uçuşları yeniden başlatması halinde ABD’nin Gürcü şirketlere yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Patel, “Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlarsa, elbette ithalat ve ihracat kontrol önlemlerine tabi uçaklara hizmet ettikleri takdirde Gürcistan'daki şirketlerin yaptırım riski altında olabileceğinden endişe edeceğiz” dedi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.

sputniknews'te aktarılan haberde: Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları yeniden başlatmaya hazırlandığını, Moskova'dan Tiflis'e haftada 7 direkt uçuşun planlandığını duyurmuştu.

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