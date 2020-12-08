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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:41:11 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.018-4,08
BIST ANKARA2.2020,88
BIST ANTALYA2.088-0,85
BIST BALIKESİR1.844-1,19
BIST BURSA3.4971,12
BIST DENIZLI2.8350,15
BIST ISTANBUL1.4211,16
BIST IZMIR3.219-0,91
BIST KAYSERI7.774-0,02
BIST KOCAELI3.202-0,24
BIST KONYA3.0894,26
BIST TEKIRDAĞ9.1151,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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