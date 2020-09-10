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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:15:56 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.742 0,82
BIST ANKARA 2.020 -0,17
BIST ANTALYA 1.351 1,17
BIST BALIKESİR 1.224 0,45
BIST BURSA 2.652 0,11
BIST DENIZLI 2.614 -3,96
BIST ISTANBUL 1.180 0,22
BIST IZMIR 2.479 -0,89
BIST KAYSERI 5.498 -0,59
BIST KOCAELI 2.415 -1,04
BIST KONYA 1.729 2,11
BIST TEKIRDAĞ 7.214 1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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