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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:22:41 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 277.853 0,62
BIST ANKARA 174.393 -0,25
BIST ANTALYA 90.227 1,11
BIST BALIKESİR 119.518 -3,10
BIST BURSA 186.699 -1,45
BIST DENIZLI 159.842 -2,15
BIST ISTANBUL 103.150 0,56
BIST IZMIR 208.794 -0,45
BIST KAYSERI 432.349 -0,33
BIST KOCAELI 212.921 1,59
BIST KONYA 92.740 0,28
BIST TEKIRDAĞ 621.068 -8,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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