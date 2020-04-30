Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|277.853
|0,62
|BIST ANKARA
|174.393
|-0,25
|BIST ANTALYA
|90.227
|1,11
|BIST BALIKESİR
|119.518
|-3,10
|BIST BURSA
|186.699
|-1,45
|BIST DENIZLI
|159.842
|-2,15
|BIST ISTANBUL
|103.150
|0,56
|BIST IZMIR
|208.794
|-0,45
|BIST KAYSERI
|432.349
|-0,33
|BIST KOCAELI
|212.921
|1,59
|BIST KONYA
|92.740
|0,28
|BIST TEKIRDAĞ
|621.068
|-8,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)