Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.890.158.400
|Kardemir (D)
|933.843.902
|Şişe Cam
|808.896.116
|Türk Hava Yolları
|536.089.599
|Ereğli Demir Çelik
|467.121.527
|Sasa Polyester
|447.309.566
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|409.116.546
|Tüpraş
|385.024.559
|Doğan Holding
|338.466.399
|Garanti Bankası
|329.474.861
|Selçuk Ecza Deposu
|266.778.797
|Pegasus
|230.602.659
|Emlak Konut GMYO
|186.238.775
|Turkcell
|167.693.675
|Koza Madencilik
|139.046.357
|Türk Telekom
|135.606.193
|Yapı ve Kredi Bankası
|120.089.135
|Odaş Elektrik
|108.027.078
|Kartonsan
|105.144.486
|Akbank
|102.705.748
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)