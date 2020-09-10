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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:17:38 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.518.365.300
Zorlu Enerji 704.234.403
Tüpraş 522.808.014
Şekerbank 308.737.710
Albaraka Türk 251.984.416
Şişe Cam 245.065.296
Türk Hava Yolları 234.880.443
İpek Doğal Enerji 190.122.280
Garanti Bankası 186.456.122
Odaş Elektrik 141.863.753
Koza Madencilik 126.972.796
Kardemir (D) 118.610.607
Aselsan 109.088.995
Tekfen Holding 100.485.873
Emlak Konut GMYO 98.246.870
T.S.K.B. 90.838.276
Torunlar GMYO 90.045.650
Koza Altın 87.046.071
Alkim Kimya 83.465.590
Global Yat. Holding 82.193.080

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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