Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|1.518.365.300
|Zorlu Enerji
|704.234.403
|Tüpraş
|522.808.014
|Şekerbank
|308.737.710
|Albaraka Türk
|251.984.416
|Şişe Cam
|245.065.296
|Türk Hava Yolları
|234.880.443
|İpek Doğal Enerji
|190.122.280
|Garanti Bankası
|186.456.122
|Odaş Elektrik
|141.863.753
|Koza Madencilik
|126.972.796
|Kardemir (D)
|118.610.607
|Aselsan
|109.088.995
|Tekfen Holding
|100.485.873
|Emlak Konut GMYO
|98.246.870
|T.S.K.B.
|90.838.276
|Torunlar GMYO
|90.045.650
|Koza Altın
|87.046.071
|Alkim Kimya
|83.465.590
|Global Yat. Holding
|82.193.080
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)