  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:23:31 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 775.471.473
Türk Hava Yolları 373.259.904
Petkim 339.560.377
ASELSAN 330.858.197
Tüpraş 197.732.586
Migros Ticaret 192.217.730
Yapı ve Kredi Bankası 152.221.992
Odaş Elektrik 148.285.729
Akbank 134.580.453
Vakıflar Bankası 133.741.664
İş Bankası (C) 130.145.218
İş Finansal Kiralama 129.097.608
MLP Sağlık 125.327.905
Şok Marketler 121.388.521
Koç Holding 119.951.661
Ereğli Demir Çelik 112.104.738
Eczacıbaşı İlaç 90.407.826
Anadolu Efes 90.086.594
Hektaş 85.682.522
Halkbank 83.777.526

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı