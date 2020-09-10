Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.783
|1,96
|BIST SINAİ
|1.592
|-0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.598
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|636
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.240
|0,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.249
|-0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.217
|0,46
|BIST METAL ANA
|2.675
|-0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.136
|0,26
|BIST MADENCİLİK
|1.235
|-0,33
|BIST HİZMETLER
|1.017
|-0,19
|BIST ELEKTRİK
|63
|-1,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.285
|-0,07
|BIST TURİZM
|194
|1,73
|BIST TİCARET
|3.167
|-0,68
|BIST İLETİŞİM
|364
|0,17
|BIST SPOR
|1.382
|3,42
|BIST İNŞAAT
|1.276
|-0,34
|BIST MALİ
|1.134
|0,18
|BIST BANKA
|1.105
|0,23
|BIST SİGORTA
|5.095
|-0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|913
|-0,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|940
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|496
|-0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|1.648
|0,11
|BIST BİLİŞİM
|583
|-0,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|951
|-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)