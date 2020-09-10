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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:16:47 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.783 1,96
BIST SINAİ 1.592 -0,23
BIST GIDA, İÇECEK 1.598 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 636 -0,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.240 0,65
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.249 -0,82
BIST TAŞ, TOPRAK 1.217 0,46
BIST METAL ANA 2.675 -0,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.136 0,26
BIST MADENCİLİK 1.235 -0,33
BIST HİZMETLER 1.017 -0,19
BIST ELEKTRİK 63 -1,91
BIST ULAŞTIRMA 1.285 -0,07
BIST TURİZM 194 1,73
BIST TİCARET 3.167 -0,68
BIST İLETİŞİM 364 0,17
BIST SPOR 1.382 3,42
BIST İNŞAAT 1.276 -0,34
BIST MALİ 1.134 0,18
BIST BANKA 1.105 0,23
BIST SİGORTA 5.095 -0,61
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 913 -0,18
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 940 0,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 496 -0,15
BIST TEKNOLOJİ 1.648 0,11
BIST BİLİŞİM 583 -0,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 951 -0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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