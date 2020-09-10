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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:17:38 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,51 1,38 9,42
Albaraka Türk 1,51 1,46 3,42
Alkim Kimya 13,56 13,20 2,73
Koza Altın 78,60 76,85 2,28
Torunlar GMYO 3,68 3,60 2,22
Good-Year 5,02 4,92 2,03
Borusan Mannesmann 12,88 12,64 1,90
T.S.K.B. 1,10 1,08 1,85
Gözde Girişim 5,38 5,29 1,70
Akçansa 12,47 12,29 1,46
Doğan Holding 2,18 2,15 1,40
Selçuk Ecza Deposu 8,24 8,13 1,35
Gübre Fabrik. 28,76 28,40 1,27
Tümosan Motor ve Traktör 7,45 7,36 1,22
Kartonsan 656,00 648,20 1,20
Klimasan Klima 14,05 13,90 1,08
Bursa Çimento 5,66 5,60 1,07
Ege Endüstri 732,00 724,70 1,01
Eczacıbaşı İlaç 6,60 6,54 0,92
Çelebi 67,65 67,05 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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