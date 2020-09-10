Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,51
|1,38
|9,42
|Albaraka Türk
|1,51
|1,46
|3,42
|Alkim Kimya
|13,56
|13,20
|2,73
|Koza Altın
|78,60
|76,85
|2,28
|Torunlar GMYO
|3,68
|3,60
|2,22
|Good-Year
|5,02
|4,92
|2,03
|Borusan Mannesmann
|12,88
|12,64
|1,90
|T.S.K.B.
|1,10
|1,08
|1,85
|Gözde Girişim
|5,38
|5,29
|1,70
|Akçansa
|12,47
|12,29
|1,46
|Doğan Holding
|2,18
|2,15
|1,40
|Selçuk Ecza Deposu
|8,24
|8,13
|1,35
|Gübre Fabrik.
|28,76
|28,40
|1,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,45
|7,36
|1,22
|Kartonsan
|656,00
|648,20
|1,20
|Klimasan Klima
|14,05
|13,90
|1,08
|Bursa Çimento
|5,66
|5,60
|1,07
|Ege Endüstri
|732,00
|724,70
|1,01
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|6,54
|0,92
|Çelebi
|67,65
|67,05
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)