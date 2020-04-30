Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|9,46
|8,60
|10,00
|Good-Year
|4,75
|4,43
|7,22
|Akçansa
|8,50
|8,01
|6,12
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,50
|5,22
|5,36
|Alarko GMYO
|14,49
|13,76
|5,31
|Kartonsan
|466,50
|448,30
|4,06
|Enerjisa Enerji
|7,69
|7,41
|3,78
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,57
|6,34
|3,63
|Bursa Çimento
|3,98
|3,85
|3,38
|Ford Otosan
|63,55
|61,55
|3,25
|Doğuş Otomotiv
|10,54
|10,21
|3,23
|Net Holding
|2,10
|2,04
|2,94
|Halk GMYO
|1,43
|1,39
|2,88
|Çimsa
|7,90
|7,70
|2,60
|Adana Çimento (A)
|9,67
|9,44
|2,44
|Soda Sanayii
|5,90
|5,77
|2,25
|Tüpraş
|90,85
|88,90
|2,19
|Torunlar GMYO
|2,39
|2,34
|2,14
|TAV Havalimanları
|18,29
|17,91
|2,12
|Koç Holding
|15,40
|15,09
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)