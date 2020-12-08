Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|19,73
|20,58
|-4,13
|Petkim
|4,95
|5,10
|-2,94
|Ford Otosan
|123,90
|127,00
|-2,44
|Gübre Fabrikaları
|48,76
|49,82
|-2,13
|Akiş GMYO
|3,75
|3,83
|-2,09
|Doğan Holding
|2,87
|2,93
|-2,05
|Borusan Mannesmann
|16,64
|16,98
|-2,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,92
|11,07
|-1,36
|DO-CO
|497,10
|502,00
|-0,98
|Mavi Giyim
|49,74
|50,20
|-0,92
|Doğuş Otomotiv
|28,06
|28,30
|-0,85
|Logo Yazılım
|107,50
|108,00
|-0,46
|MLP Sağlık
|19,36
|19,45
|-0,46
|Arçelik
|27,86
|27,98
|-0,43
|Aksigorta
|8,12
|8,15
|-0,37
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,72
|-0,37
|Halk GMYO
|3,20
|3,21
|-0,31
|Yataş
|13,06
|13,10
|-0,31
|Gözde Girişim
|6,96
|6,98
|-0,29
|Migros Ticaret
|39,80
|39,90
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)