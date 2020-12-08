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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:42:51 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester19,7320,58-4,13
Petkim4,955,10-2,94
Ford Otosan123,90127,00-2,44
Gübre Fabrikaları48,7649,82-2,13
Akiş GMYO3,753,83-2,09
Doğan Holding2,872,93-2,05
Borusan Mannesmann16,6416,98-2,00
Tümosan Motor ve Traktör10,9211,07-1,36
DO-CO497,10502,00-0,98
Mavi Giyim49,7450,20-0,92
Doğuş Otomotiv28,0628,30-0,85
Logo Yazılım107,50108,00-0,46
MLP Sağlık19,3619,45-0,46
Arçelik27,8627,98-0,43
Aksigorta8,128,15-0,37
Zorlu Enerji2,712,72-0,37
Halk GMYO3,203,21-0,31
Yataş13,0613,10-0,31
Gözde Girişim6,966,98-0,29
Migros Ticaret39,8039,90-0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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