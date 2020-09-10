Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,16
|12,71
|-4,33
|Aksa Enerji
|5,52
|5,75
|-4,00
|Petkim
|4,33
|4,51
|-3,99
|Tüpraş
|81,85
|84,85
|-3,54
|Koza Madencilik
|13,11
|13,37
|-1,94
|Odaş Elektrik
|2,57
|2,62
|-1,91
|Zorlu Enerji
|2,84
|2,89
|-1,73
|Aygaz
|11,32
|11,51
|-1,65
|Kardemir (D)
|3,03
|3,08
|-1,62
|Enerjisa Enerji
|8,27
|8,39
|-1,43
|GSD Holding
|2,18
|2,21
|-1,36
|Global Yat. Holding
|4,44
|4,49
|-1,11
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,80
|-1,11
|Bim Mağazalar
|67,55
|68,20
|-0,95
|Anadolu Grubu Holding
|17,14
|17,30
|-0,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,13
|7,19
|-0,83
|Çimsa
|11,60
|11,68
|-0,68
|Migros Ticaret
|38,26
|38,52
|-0,67
|Enka İnşaat
|6,69
|6,73
|-0,59
|Ülker Bisküvi
|22,76
|22,88
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)