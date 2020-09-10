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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:18:28 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,16 12,71 -4,33
Aksa Enerji 5,52 5,75 -4,00
Petkim 4,33 4,51 -3,99
Tüpraş 81,85 84,85 -3,54
Koza Madencilik 13,11 13,37 -1,94
Odaş Elektrik 2,57 2,62 -1,91
Zorlu Enerji 2,84 2,89 -1,73
Aygaz 11,32 11,51 -1,65
Kardemir (D) 3,03 3,08 -1,62
Enerjisa Enerji 8,27 8,39 -1,43
GSD Holding 2,18 2,21 -1,36
Global Yat. Holding 4,44 4,49 -1,11
Emlak Konut GMYO 1,78 1,80 -1,11
Bim Mağazalar 67,55 68,20 -0,95
Anadolu Grubu Holding 17,14 17,30 -0,92
İskenderun Demir Çelik 7,13 7,19 -0,83
Çimsa 11,60 11,68 -0,68
Migros Ticaret 38,26 38,52 -0,67
Enka İnşaat 6,69 6,73 -0,59
Ülker Bisküvi 22,76 22,88 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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