Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 457 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 456 bin 416 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 23 bin 120 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 16 bin 524 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 457 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 456 bin 416 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 119 bin 335 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 96 bin 201 megavatsaatle akarsu ve 73 bin 170 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 170 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 665 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.