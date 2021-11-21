"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Güniz Akkuş kim?

Güniz Akkuş kimdir? Güniz Akkuş suçları neler?

1976 doğumlu Güniz Akkuş eski bir polistir. 5 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen Hanımağa, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi.

Haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve akabinde 1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu.