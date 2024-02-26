Güngören’de kaldırım çöktü!
Güngören'de vatandaşların yürüdüğü sırada kaldırım çöktü. O esnada kaldırımda olan biri kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 3 kişi oluşan boşluğa düşerek yaralandı. Yolda yürürken çöken kaldırıma düşen vatandaşlar yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından çukurdan çıkarıldı. Çöken kaldırımın yanındaki bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, dün 15.30 sırlarında Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi yolda yürürken bir anda kaldırımda çökme meydana geldi.
Kaldırımın çökmesiyle 3 kişi oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çukura düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken çöken kaldırımın yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yapılan incelemenin ardından karot örneği alınmasına karar verildi.
Gündem
Türkiye'nin orada 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezerv var! Bu rezerve çökmeye başladılar
ÖNE ÇIKAN VİDEO