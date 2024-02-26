Güngören’de kaldırım çöktü!

Güngören'de vatandaşların yürüdüğü sırada kaldırım çöktü. O esnada kaldırımda olan biri kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 3 kişi oluşan boşluğa düşerek yaralandı. Yolda yürürken çöken kaldırıma düşen vatandaşlar yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından çukurdan çıkarıldı. Çöken kaldırımın yanındaki bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.