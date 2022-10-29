Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 'Cadılar Bayramı' etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 120 kişi öldü.
AA'nın aktardığı habere göre Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.
İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu bildirdi.
Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.