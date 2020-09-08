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Dünya Güney Kore ile Endonezya arasında savaş uçağı görüşmesi
Dünya

Güney Kore ile Endonezya arasında savaş uçağı görüşmesi

Güney Kore ile Asya ülkesi Endonezya arasında ortak savaş uçağı projesi görüşüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:55:00 -
Güney Kore ile Endonezya arasında savaş uçağı görüşmesi

Güney Kore ile Asya ülkesi Endonezya arasında önemli görüşme gerçekleşti. Yeni başlayan görüşmelerde ortak savaş uçağı projesi yer aldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dahnil Anzar Simanjuntak, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamalarda, iki ülkenin ortak savaş uçağı projesi KFX/IFX'te Endonezya adına belirlenen yüzde 20'lik maliyet payını yüzde 15'e indirme talepleri olduğu vurgulandı.

Simanjuntak, Güney Kore'nin maliyet payını yalnızca yüzde 18,8'e kadar indirdiğini söyledi. Bu sebeple 2017'den bu yana projede aksaklıklar yaşandığı aktarıldı.

Yerel basında geçen haberlere göre, Endonezya Ağustos ayında Güney Kore'ye ödenmesi gereken 420 milyon doları ödemede gecikti.

Yaşanan finansal sorunlar sebebiyle Endonezya 48 olan uçak sayısını azaltmak istiyor.

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