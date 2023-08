Güney Kıbrıs'ta provokasyon! Camiye molotofkokteyli çirkin saldırı

GKRY'nin Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Cami (Cedit Cami) gece saatlerinde molotof kokteyli ile hedef alındı. Rum basınında yer alan haberlere göre yerel saatle 01.15 sıralarında yaya olarak bölgeye gelen bir kişi molotof kokteylini camiye fırlattı, yangın çıktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Caminin girişinde ve duvarlarında hasar meydana gelirken, Rum polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırının dün çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu grubun Cuma namazı için caminin önüne halı sererek caddeyi kapatmasına ve ardından yaşanan olaylara tepki olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"Bu saldırı kabul edilebilir değil"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü İbrahim Benter, Limasol’daki camiye gerçekleştirilen molotof kokteyli saldırıyı kınadı. Saldırı anında herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden İbrahim Benter, “Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz” dedi.

"Dini inançlar ve mekanlar üzerinden politik manevra yapılmasını reddediyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ise yaptığı açıklamada, “Limasol’da Cedit Cami'ye kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırı nedeniyle son derece üzgünüm. Son dönemde Kıbrıs’ın her iki yanında inançlar üzerinden politik manevra yapma alışkanlığı gelişmeye başlamış ve bu tehlikeli alışkanlık dini mekanlar üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır. Bizler, Kıbrıs adasında yaşayan her inanca mensup kişinin özgürce inancını yaşaması ve kardeşlik hukukunu geliştirerek barış içerisinde bir arada var olması için dini inançlar ve mekanlar üzerinden politik manevra yapılmasını bir kez daha reddediyoruz. Güney Kıbrıs’ta bulunan güvenlik birimlerinin Cedit Cami’ye yapılan saldırıyı aydınlatmasının ve gerekli cezai soruşturmayı yürütmesinin bu açıdan son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. Her türlü provokasyon veya provokasyon algısına yol açacak adımların önlenmesi için gerekli soruşturmaların süratle yapılması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.