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Dünya Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:11:00 -
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’i meşru faaliyetleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta panik havası oluşturmaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye’nin bölgedeki hamlelerini dikkatle takip ettiklerini duyurdu.

Türkiye karşısında olalım

Charalambos Petrides, Avrupa Birliği üyesi ülkelerine Doğu Akdeniz’de Türkiye karşısında yer almaları konusunda çağrı yaptı.

AB’ye sert yaptı

Rum bakan, bölge ülkelerin Türkiye’ye karşı kendilerinin yanında olması gerektiğini söyleyerek AB’ye sert çıktı. AB tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Teklifine cevap gelmedi

Rumların AB’ye ‘Türkiye’nin karşısında yer alalım’ teklifi ise yanıt bulmadı.

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