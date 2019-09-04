0553 313 94 23

"Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog gerçekleştirilmedi"

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi:- "Hükümet, Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor ancak şu ana kadar herhangi bir şekilde diyalog masasına oturulmadı"

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:39
"Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog gerçekleştirilmedi"

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog masasına oturulmadığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Racih Badi, Yemen resmi ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, devlet liderlerinin Cidde kentinde bulunmasının, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatları ve geçici başkent Aden başta olmak üzere güney vilayetlerindeki isyanlarla ilgili Suudi Arabistan yönetimiyle iletişim halinde olunması kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

Bu isyanların BAE uçaklarının Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef aldığı hava saldırılarıyla zirveye ulaştığına dikkati çeken Badi, "Hükümet Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor ancak şu ana kadar herhangi bir şekilde diyalog masasına oturulmadı." ifadesini kullandı.

"Ulusal ilkeler, barış ve toprak bütünlüğü pazarlık ya da tartışma konusu yapılamaz." şeklinde konuşan Badi, hükümetin ordu güçlerinin kararlılığını, tüm halkın barışı savunmak için bir araya gelmesini takdir ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetiyle diyalog çağrısı üzerine Güney Geçiş Konseyi heyeti dün Cidde'ye ulaşmıştı.

Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Suudi Arabistan'ın talebiyle Aden'deki gelişmeleri Yemen hükümeti ile görüşmek üzere 20 Ağustos'ta Cidde'ye gelmiş ancak görüşmelerden sonuçsuz ayrılmıştı.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, bugün Güney Geçiş Konseyi ile hiçbir şartta görüşmeyeceklerini, gerekirse sadece BAE ile müzakere yapılabileceğini açıklamıştı.

- Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:39
  1. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Ruhani'ye yeşil ışık
    1. Trump'tan Ruhani'ye yeşil ışık
    2. Son 6 yılda çalışan sayısı yüzde 38..
    3. Bolsonaro'dan Şili'deki 1973 darbesine..
    4. Türkiye'den Ukraynalı askerlere eğitim
    5. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten..
    6. Kadıköy’de minibüs şoförünün trafikte..
    7. Şampiyon kayakçı Hirscher'den..
    8. İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
    9. İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları..
    10. Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan..
    11. "Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar..
    12. Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme..
    13. İngiliz parlamentosu, hükümetin erken..
    14. İzmir’de cinayet zanlılarının evinin..
    15. Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol..
    16. Yönetmen Özpetek'e Venedik'te ödül
    17. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    18. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    19. Türkiye Çekya basket maçı ne zaman..
    20. İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız..
    21. Tartıştığı babasını pompalı tüfekle..
    22. MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon!..
    23. İstanbul’da stadın aydınlatma..
    24. Optisyenlik nedir? Optisyenler ne..
    25. Boris Johnson'a 'Brexit' şoku! Tasarı..
    26. İran’dan kritik nükleer hamlesi
    27. Ümraniye’de özel halk otobüsü alev..
    28. İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı
    29. İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM..
    30. İstanbul Boğazı'nda müzik ziyafeti
    MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...
    MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!