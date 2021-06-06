Güney Beldesi belediye başkanı kim oldu?
Güney Beldesi seçimi kim kazandı? Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi. Peki, Güney Belediye başkanı kim oldu?
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7yıl aradan sonra belediye başkanı seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Peki, Güney Beldesi belediye başkanı kim seçildi?
Güney Beldesi belediye başkanı kim oldu?
Güney İlkokulunda 1830 seçmen kurulan 8 sandıkta oy kullandı. Oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi ve sayım başladı. Belde de belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapıldı.
Seçmenlerin 2024'e kadar görev yapacak belediye başkanını belirleyeceği seçimlerde belediye başkanlığı için AK Parti'den Erol Karabacak, CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den İsmail Enes Kamburoğlu, Saadet Partisi'nden Hamza Gümüşkanat, Büyük Birlik Partisi'nden Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisi'nden Ayşe Karakaya, Gelecek Partisi'nden Osman Aydepe, Türkiye Komünist Partisi'nden Sunay Akarsu aday oldu.
Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı seçimini oyların yüzde 63'ünü Ak Parti adayı Erol Karabacak kazandı.