Güney Afrika'dan Uluslararası Adalet Divanı'na bir başvuru daha! 'Artık harekete geçin'

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze Şeridi’nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Başvuruya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güney Afrika bugün Uluslararası Adalet Divanı'na, mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulundu” denildi.

“Çatışmanın tüm tarafları, tüm çatışmaların ve düşmanlıkların derhal durmasını ve tüm rehine ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır. Taraflar, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri derhal almalıdır." çağrısı yapılan açıklama, şöyle devam etti:

'İsrail UAD kararına uymadı'

"Taraflar, mahkemenin davada verebileceği her türlü kararla ilgili olarak diğer tarafın haklarına zarar verecek veya mahkeme önündeki ihtilafı ağırlaştırabilecek ya da çözümünü zorlaştırabilecek her türlü eylemden ve özellikle silahlı eylemden derhal kaçınmalıdırlar. İsrail devleti, mahkeme tarafından emredilen tüm geçici tedbirlere işlerlik kazandırmak için bu karar tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye açık bir rapor sunacaktır.

Ne yazık ki İsrail, Mahkeme'nin bağlayıcı kararına uymamış, bunun yerine Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini tırmandırmıştır. 15 Şubat 2024 tarihinde, İsrail'in Refah'a yönelik saldırı tehdidine cevaben Güney Afrika'dan mahkemeye gönderilen bir mektubun ardından mahkeme, İsrail'e ‘Refah'taki tehlikeli durumun, 26 Ocak 2024 tarihinde belirttiği geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirdiğini’ hatırlatmıştır. Bu tedbirler arasında İsrail'in ‘Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin emniyet ve güvenliğini' sağlama yükümlülüğü de yer almaktadır"

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