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Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki

Senegalli ressam Boubou Niang, Güney Afrika'da Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddete tepkisini, kıta üzerine gözü yaşlı Nelson Mandela resmi çizerek gösterdi

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki

DAKAR (AA) - Ünlü insanları özdeşleştirdiği nesnelerle resmeden Senegalli genç sanatçı Boubou Niang, Güney Afrika'da Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddete (zenofobi) tepki olarak gözü yaşlı Nelson Mandela tablosu yaptı.

Niang, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eline aldığı küçük Afrika haritasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni "kırmızı" ile gösterdi, yere döktüğü boyayı tüm kıtaya bulaştırdı.

Boyayı yaydığı Afrika kıtasını fırça gibi kullanarak gözü yaşlı bir Mandela tablosu çizen Niang, önlem alınmazsa şiddet ve nefretin tüm kıtayı saracağı mesajını verdi.

- ABD Başkanı Trump'ı klozetle resmetmişti

Niang daha önce de fırça yerine klozet kullanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın tablosunu çizmişti.

Takipçileri genç sanatçının paylaştığı videoların altına "Diyecek bir şey yok, tek kelimeyle harika", "İstenmeyen adam Trump", "Herkes layığını bulur" yorumlarını ekleyerek ünlü talk show programcılarını etiketlemişti.

Boubou Design adlı sanat galerisinin sahibi Niang'ın Boks eldivenleriyle ünlü boksör Floyd Myweather, dumbell ile Dwayne Johnson ve basketbol topuyla resmettiği ABD'li basketbolcu LeBron James'in tablolarına ait paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
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