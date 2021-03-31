  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye değil devletimize dayadığımız için mi bizi görmüyorsunuz?

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Karayılan'a yakın isim etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin aşı teminindeki başarısı: Sinan Oğan'dan CHP'lilere tokat gibi çıkış

İsmail Demir’den dikkat çeken açıklamalar

Beyaz Saray’dan zehir zemberek koronavirüs raporu açıklaması

AK Parti kongresine tepki gösteren 'lebalebçiler' Cem Yılmaz'ın gösterisine sessiz!

Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi
Ekonomi Güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı
Ekonomi

Güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli veriler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:51:00 -
Güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı

Dönmez, elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 3.7’yi bulduğunu bildirdi. Dönmez, “2020 Şubat ayından bu yana güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı” açıklamasında bulundu. Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği’nin (GÜYAD) Genel Toplantısı’nda konuşan Dönmez, “2021 Şubat ayı itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu” bilgisini de verdi. Dönmez, “Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7.1’ini güneş oluşturuyor” dedi. Dönmez, ayrıca bu ay 36 şehir için düzenlenen mini YEKA’da 74 yarışma için 709 başvuru aldıklarını belirtti. Bu başvuruların 132 şirket tarafından yapıldığını vurgulayarak, “Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları için müracaatları aldık. Şu anda kontrolleri yapılıyor. Evrakları tam olanlar, ilan edilen takvime uygun olarak açık eksiltmeye çağırılacak” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!
Gündem

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Alparslan Kuytul, Youtube kanalında katıldığı bir yayında, AK Parti iktidarını akıl almaz ithamlarla suçladı.
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ..
İstanbul'da yeni karar! O kısıtlama kaldırıldı
Gündem

İstanbul'da yeni karar! O kısıtlama kaldırıldı

İstanbul'da HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları ça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay