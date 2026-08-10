Güneş lekeleri nasıl çıkar? Nasıl geçer? Doğal yöntem isteyen: ihtiyaç giderir, sorun yok olur

Güneş lekesi nedir? Güneş lekeleri nasıl oluşur? Yaz ayları geldiğinde, tatil ile beraber güneşin ve denizin keyfini çıkarmak hepimizin vazgeçemediği alışkanlıklarımızdan biridir durum böyle iken beklide en ilk almamız gereken tedbirleri sonraya bırakıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ’ki güneşin cildimize faydaları olduğu gibi zararları ’da vardır. Güneş lekesi nasıl geçer, doğal tedavi yöntemleri ve maske tarifleri yazımızda.

Güneşin faydaları ve zararları diye ayıracak olursak faydalarının çok daha fazla olduğunu söylemek tartışmaya mahal vermeyecek şekilde aşikardır. İşin aslı güneşin bize vermiş olduğu zararlarla bizim almadığımız basit bazı önlemlerden kaynaklanıyor. Bundan dolayı keyifli bir tatilin ardından canınızı yakan güneş yanıkları ve sonrasında bıraktığı cilt lekeleri olmasın istiyorsanız? Hemen yazımıza geçelim.

Güneş Işınlarının Faydaları

Güneş ışınlarının faydaları Nelerdir?

Güneşin canlılar için hayati bir önem taşıdığını biliyoruz, biz canlılar için önemli olduğu kadar ,bitkiler için de aynı şekilde önem arz eder.

Güneş ışınları D vitamini kaynağıdır

Kemik ve dişlerinizi güçlendirir

Gelişme dönemindeki çocukların büyümesine yardımcı olur

Raşitizm hastalığına engel olur

Dengeli biçimde alındığında beyin kimyasalı serotinin salınımını sağlar kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olur.

Yapılan araştırmalarda güneş ışığından kaçmanın en az sigara içmekle eşdeğer oldu gözlemlenmiştir.

Vücudumuzda bulunan nitrik oksit’in (kan basıncını düşürür)salınımı güneş ışığı ile olmaktadır, nitrik oksit salınımı olmaması durumunda şeker hastalığını tetiklemektedir.

Kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır.

Beyin hareketlerini geliştirir.

Melatonin hormonu güneş ışınları ile ortaya çıkar ve daha rahat bir uyku uyumamıza yardım eder.

Yeterli biçimde güneş ışığından faydalanan kişilerin, diğerlerinden daha az depresyona girdiği araştırmalarla ortaya konmuştur.

Belli aralıklarla yapılan güneş tedavisi sedef hastalığına iyi gelmektedir.

Metabolizmamızı güçlendirir ,hastalıklara karşı daha dirençli oluruz.

Güneş Işınlarının Zararları:

Güneş ışınları kış aylarına oranla yaz aylarında yeryüzüne dikey olarak düşmektedir, her iki mevsimde ’de UVA VE UVB Işınları yayar, özellikle yaz döneminde öğlen saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır,

UVA Işınları:

UVA ışını çok etkili bir ışın değildir, yalnız deri içerisine kadar nüfuz edebilir, derinin erken dönemde yaşlanmasına neden olur

UVB ışını ise derimizin en üst kısmına etki ederek, derinin yanmasına kızarmasına neden olan ışındır.

UVC ise zararsız bir işin türüdür yine güneş kaynaklı olmasına rağmen atmosferde emilip, yeryüzüne düşmediğinden cilde herhangi bir zararı yoktur.

Bu ışınlar cildiniz ile teması halinde cildimize bulunan melanin maddesi yoğunluk gösterir ve belli noktalarda toplanan melanin maddesi cilt lekelerine yol açmaktadır.

Melanin Nedir?

Melanin nedir neden azalır, neden artar ? Cildimizi koruyan ve cildimize kendi rengini veren cilt tabakasında bulunan bir maddedir, fazla güneş ışığına maruz kaldığınızda melanin maddesi salınımı hızlanır cilt koruma görevini üstlenir kontrolsüz güneşlenirken malenin maddesinin dengesiz salınımından dolayı cildin belli noktalarında lekeler baş göstermeye başlar, açık tenli kişilerde güneşe maruz kalındığında melanin maddesi salınımı fazla olduğundan bu ciltlerde daha çok leke ve iz bırakır.

Güneş Lekeleri ve Özellikleri

Güneş lekesi boyutları 0.5 cm den başlayıp yanığın boyutuna göre daha da büyüyebilir,

Ciltte olan kronik veya sonradan gelişmiş çile benzemektedir, çok güneşe maruz kalınan bölgede kendini gösterir, zamanla et beni gibi kalıcı olabilir.

Güneş Lekesi Neden Oluşur?

Tıp dilinde lentino solaris diye adlandırılan güneş lekeleri problemi güneş ışığına çok fazla maruz kalmak ile ortaya çıkmaktadır güneşte kalma süresi kişiye veya cilt rengine göre değişiklik gösterebilir.

Lekeler genellikle ilk güneş yanmasına olmaz aynı bölge defalarca yanıp kabuk döktüğü takdirde güneş lekeleri halini alır.

Güneş lekeleri benlere benzeyen yapısı vardır güneşte kalma süresi uzadıkça benlerin artma riski o kadar fazladır güneş ile birlikte artış gösterir.

İşin hoş olmayan bölümü benler kalıcıdırlar yaşa bağlı olarak artan benlerinde ekleyecek olursak rahatsız edici bir cilt ile karşılaşabiliriz.

Güneş Lekelerinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Güneş lekleri için kremler

Tedavi yöntemleri güneş lekelerinin aslında boyutu ve lekenin ne derecede olduğu ile alakalıdır, kremler genellikle sorunu ortadan kaldırdığı gibi lekenin rengini açmak içinde kullanılmaktadır kremlerde birçoğunda kimyasal ürünlerde bulunduğundan cilt türüne ve metabolizmanıza bağlı olarak tedavi sürecinde farklı sonuçlar verebilir, kremlerin uygulaması ve içeriği farklı olduğundan cildiye ve dermatolog tavsiyeli ürünler kullanmak sağlığınız açısından doğru olandır.

Güneş Lekelerine Kimyasal Peeling uygulaması

Daha hızlı sonuç verdiğinden dolayı günümüzde popüler olan kimyasal peeling uygulaması, lekeli cilde kimyasal solüsyonlar kullanılarak yapılır lekeli cildin kimyasal maddenin etkisi ile soyulması derinin tazelenmesi amacı taşımaktadır, güneş yanığı türüne göre ve lekenin yoğunluğuna bağlı olarak tedavi süresi ve seansında farklılıklar olabilmektedir,bazen tek uygulamada sonuç alınabilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekilen husus cildin kimyasal ile teması ve ayrıca derinin soyulup yeni deri oluşumu olacağından güneş ile temastan kesinlikle kaçınılması gerekmektedir.

Lazer ile Güneş Lekesi Tedavisi

Lazer ile cilt lekelerinden kurtulma tedavisi, diğer tedavi yöntemlerinde çok daha hızlı ve etkili sonuç vermektedir, küçük boyuttaki güneş lekeleri diğer tedavi yöntemleri ile kısa sürede sonuç verdiğinden, lazer ile güneş lekelerinden kurtulmak ,ciltte büyük oranda güneş lekesi olan kişilere tavsiye edilmektedir. Lazer tedavi uygulamasında cam uçlu lazer cihazlarının özellikli soğutma mekanizması kullanıldığından , tedavi sürecinde bir rahatsızlık söz konusu olmamaktadır, yalnız hastanın istemesi durumunda özel veya ihtimaller karşı özellikli anestezi özellikleri bulunan kremler kullanılmaktadır. Maksimum 6 minimum 4 seans ile tedavi sonuç vermektedir, seans süresi 15 dakikadır.

Mikrodermabrazyon Yöntemi

Kristal alüminyum parçalarının yanmış veya lekeli bölgeye hızlı bir şekilde püskürtme işlemine verilen addır, ölü deriye uygulanan bu işlem ile yüzeydeki ölü deri alüminyum parçacıkları ile soyulmakta, ciltten ayrılmaktadır yeni deri oluşumuna zemin hazırladığından istenmeyen deriden kurtulan cilt yeni deri oluşumu sağlamaktadır.

Doğal Yöntemler ile Lekelerden kurtulma?

Doğal yöntemler ile cilt lekelerinde kurtulmak, diğer cilt problemleri için mümkün olsa da güneş lekelerinde o kadar başarılı olmadığını kabul etmek zorundayız, doğal olarak hazırlanan ev yapımı ilaçlar, lekeleri azaltıp rengini açabilse de büyük lekeler için bunu beklemek, hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.

Güneş Lekelerine Yumurta Maskesi

2 adet yumurta akı

2 tatlı kaşığı süzülmüş yoğurt

6 damla limon suyu

Hazırlanışı .

İlk olarak yumurta akını temiz bir kaba alın iyice çırpı köpük halini alana kadar.

Süzülmüş yoğurdu ekleyin karıştırın

Limon suyunu kattıktan sonra maske kıvamını gördüğünüzde cildinize uygulayın.

Güneş Lekelerine Yaş maya Maskesi

2 tatlı kaşığı limon suyu

40 gram yaş maya

Krem kıvamına gelene güzelce kadar karıştırın, lekeli bölgeye bolca uygulayın kurumasını bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.

Maske 3 İçin Malzemeler;

2 çorba kaşığı bal

60 gr yoğurt

Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra lekelerin yoğun olduğu bölgeye yedirerek uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez düzenli olarak uygulamanız gereken bu maske sayesinde lekelerin tonu açılır, uzun vadede açık renkli lekeler kaybolur.

Ateş, sıcak su torbası, dizüstü bilgisayar, soba gibi maruz kalma sonucu ciltte oluşan lekelenmeler güneş ışınlarının/aşırı sıcağın tetiklediği hiperpigmentasyon (melazma, solar lentigo) kastedilmektedir.

Güneş Lekelerine Buhar Banyosu İçin Malzemeler

Yarım litre elma sirkesi

Yarım litre su

Su ve elma sirkesini geniş bir kaba alarak kaynatın. Sonra başınızı bu karışımdan çıkan buhara doğru eğerek yüzünüze gelmesini sağlayın. Buharın etrafa yayılmasını önlemek için başınızın üzerine büyükçe bir havlu kapatabilirsiniz.

Güneş Lekelerine Elma Sirkesi: Önemli unsurlarından biri olan yöntemler, en dikkat çekici ev yapımı değerli, güneş lekelerine karşı kullanılan bu taktik en iyiler arasında yer alıyor.

Elma sirkesinin asitli doğal yapısı güneş lekelerinin rengini açma ve açık renkli lekelerin kaybolması noktasında etkilidir. Lekeleri soyarak yok etmede doğal bir yöntem olan elma sirkesinin uygulaması da çok basittir.

İlk olarak cildinizi temizleyerek gözeneklerin açılmasını sağlayın. Daha sonra güneş lekelerinin olduğu bölümleri belirleyerek bu noktalara pamuğun üzerine döktüğünüz elma sirkesini sürün. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Güneş lekelerini doğal yöntemlerle hafifletmek için elma sirkesi, aloe gibi ev malzemeleri kullanabilirsiniz.

Bu malzemeler cildin rengini açar ve lekelerin görünümünü azaltır.

Doğal Yöntemler;

Aloe Vera: Cildi onarır ve yeniler. Saf aloe vera jeli lekeye sürün. Kuruyunca durulayın. Her gün kullanabilirsiniz.

Popüler Doğal Yöntemler ve Maskeler

Elma Sirkesi: Eşit miktarda su ve organik elma sirkesini karıştırıp pamukla lekeli bölgeye sürün. Kısa süre bekletip durulayın; cildi ölü deriden arındırır. Güneş lekelerini yok etmek için Memorial Sağlık Rehberi üzerinde belirtildiği üzere serumlar, leke giderici kremler, kimyasal peeling ve lazer tedavileri uygulanır. Güneş lekeleri için, lazerle cilt yenileme, IPL olarak bilinen yoğun darbeli ışık enerjisi yöntemi, kriyoterapi, kimyasal peeling diğer yöntemlerdir.