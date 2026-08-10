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Gündem Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular!
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Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular!

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Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular!

Mekke Anlaşması, Cevheri Güven, Turhan Çömez, Alparslan Kuytul, Murat Emir, FETÖ, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, İran

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, siyasi tartışmaların odağındaki yerini koruyor.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, anlaşmaya karşı çıkan farklı isimlerin açıklamaları peş peşe ekrana getirildi. Videoda firari FETÖ mensubu Cevheri Güven, İYİ Partili Turhan Çömez, Alparslan Kuytul ve Yeni Partili Murat Emirin değerlendirmeleri karşılaştırıldı.

Paylaşımda söz konusu isimlerin, farklı siyasi konumlarda bulunmalarına rağmen anlaşmaya yönelik eleştirilerinde ABD ve İran üzerinden benzer bir yaklaşım sergiledikleri ileri sürüldü.

Cevheri Güven'den ABD ve İran çıkışı

Videoda Cevheri Güven'in Mekke Anlaşması'nı ABD'nin bölgedeki politikaları ve İran'la yaşanan gerilim üzerinden değerlendirdiği bölümlere yer verildi.

Güven'in anlaşmanın bölgedeki İran karşıtı stratejinin bir parçası olduğu yönündeki değerlendirmelerinin ardından diğer isimlerin açıklamalarına geçildi.

Turhan Çömez de İran üzerinden eleştirdi

İYİ Partili Turhan Çömez'in açıklamalarının yer aldığı bölümde de Mekke Anlaşması'nın İran açısından doğurabileceği sonuçlar gündeme getirildi.

Videoyu yayımlayan hesap, Çömez'in değerlendirmeleri ile Cevheri Güven'in söylemleri arasında paralellik bulunduğunu savundu.

Kuytul ve Murat Emir'in sözleri de videoda

Alparslan Kuytul ve Yeni Partili Murat Emir'in Mekke Anlaşması'na yönelik değerlendirmeleri de aynı videoda peş peşe gösterildi.

Paylaşımda dört ismin açıklamalarının bir araya getirilmesiyle, Mekke Anlaşması'na yönelik eleştirilerin ABD-İran ekseninde ortaklaştığı öne sürüldü.

Farklı siyasi çevrelerden gelen açıklamaların aynı videoda yan yana getirilmesi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

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Yorumlar

Eyüp Utku

Bundan normal bir davranışmı bekliyorsunuz, hepsi aynı ağacın dalları

Ahmet

Şu Çömez denilen işbirlikci köprü ve yollara 96 milyar dolar devlet yıllık para ödüyor yalanını ortaya atmıştı. Sütü bozuk fetöşlerde bunu dillendiriyordu.
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