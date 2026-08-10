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Aktüel Tam 3 kamyon! Kötü koku ihbarıyla eve girdiler, gördüklerine inanamadılar
Aktüel

Tam 3 kamyon! Kötü koku ihbarıyla eve girdiler, gördüklerine inanamadılar

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Tam 3 kamyon! Kötü koku ihbarıyla eve girdiler, gördüklerine inanamadılar

Çorum’da bir apartman dairesinden yayılan kötü koku üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Evden üç kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Çorum’da kötü koku şikayeti üzerine gidilen bir evde şaşırtan manzarayla karşılaşıldı.

 

Kale Mahallesi Ata Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın sakinleri, H.S'nin yaşadığı bodrum katındaki daireden çevreye kötü koku yayıldığı ihbarında bulundu.

Şikayet üzerine adrese giden Çorum Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, evin odalarının çöp ve atık malzemelerle dolu olduğu belirlendi.

 

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce evde temizlik çalışması başlatıldı.

 

Belediye personelinin evden çıkardığı çöpler iş makinesiyle kamyona yüklendi. Daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

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