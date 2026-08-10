  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Biyografi Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!
Biyografi

Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!

Nöroloji alanındaki çalışmaları ile bilinen isimlerinden ve İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir, hayatını kaybetti.

Nöroloji alanının öncü isimlerinden ve İstanbul Tabip Odası’nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası, Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in vefatını duyurarak ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı diledi. Oda, Özdemir’in hekimlik değerlerini ve meslek örgütlenmesini savunan tutumuyla bilimsel ve mesleki alanda kalıcı bir miras bıraktığını vurguladı.

COŞKUN ÖZDEMİR KİMDİR?

1952 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Özdemir, Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) alanında uzmanlaştı. 1978 yılında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenen Özdemir, Türkiye’de kas hastalıkları alanındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük etti. Nöroloji alanında da önemli çalışmalara imza atan Özdemir, 1989-1996 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Özdemir, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından demokratik haklar ve meslek örgütleri üzerindeki baskıların yoğun olduğu dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlendi.

Nöroloji alanının öncü isimlerinden ve İstanbul Tabip Odası’nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir hayatını kaybetti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Namaz varsa korkmasin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23