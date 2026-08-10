  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Gündem Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ilgi gördü. Bahçeli'nin Özgür Özel'e, "Biz 57 yılda 46 kişilik grup kurduk, siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?" diyerek soru yönelttiği ardından iki liderin ve etrafındaki vekillerin gülüştüğü anlar objektiflere yansıdı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. 

Teklif üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından ara verildi. Bu sırada Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin Özel'e esprili bir dille, "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi.  

Liderler arasındaki o samimi anlar ise objektiflere yansıdı.

BAHÇELİ ÖZEL’İ ALKIŞLADI

Öte yandan; Yeni Parti Lideri Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Terörsüz Türkiye için hazırlanan Çerçeve Yasa'ya "Evet" diyeceklerini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli, konuşmasını tamamlayan Özel'i alkışladı.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bütün siyasiler akraba örnek ??

dillipak bahceli urfa siverekli<<mehmet ucum barıs yarkadas kars susuz<<<ülkü ocakalrı baskanı cobani yogurtcusu erzincan iliç

Bozok

Bahceli in özele karşı bir zaafımı var acaba devamlı koruyor. Oysa onlar MHP bölünsün diye Akşenere veriyorlardı gazı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23