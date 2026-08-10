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Gündem Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi
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Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi

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Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi

TBMM'de Türkiye'nin yakından takip ettiği çerçeve yasa görüşmeleri sürerken İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun eylemi Genel Kurul'a damga vurdu. Beşinci madde üzerindeki konuşmasının süresi sona ermesine rağmen PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin isimlerini okumaya başlayan Türkoğlu kürsüden ayrılmadı. Birleşime ara verilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkoğlu'na sarılarak onu kürsüden götürdü.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürerken İYİ Parti sıralarından gelen eylem nedeniyle görüşmelere ara verildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, teklifin beşinci maddesi üzerinde söz aldı. Türkoğlu, konuşmasının sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin isimlerini okuyacağını açıkladı ve isimleri tek tek okumaya başladı.

Konuşma bitti, kürsüden ayrılmadı

Türkoğlu'nun kendisine ayrılan sürenin ardından şehitlerin isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.

Meclis Divanı'nda bulunan TBMM Katip Üyesi ve İYİ Partili Rıdvan Uz'un, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a, “Beş dakika ara verelim mi? Şehidi kesti olmayalım” diye seslendiği duyuldu.

Türkoğlu'nun kürsüden ayrılmaması üzerine Adan ise, “Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda?” sözleriyle tepki gösterdi.

Celal Adan birleşime ara verdi

Uyarılara rağmen Türkoğlu'nun isimleri okumayı sürdürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul çalışmalarına 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından da kürsüden ayrılmayan Türkoğlu'nun yanına İYİ Partili milletvekilleri geldi. Türkoğlu şehitlerin isimlerini okumayı sürdürürken Genel Kurul'daki olağan yasama faaliyeti kesintiye uğradı.

Dervişoğlu alnından öpüp kürsüden götürdü

Yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye geldi.

Dervişoğlu önce Türkoğlu'nun alnından öptü, ardından kendisine sarıldı. Türkoğlu, Dervişoğlu tarafından kürsüden alınarak İYİ Parti sıralarına götürüldü.

İYİ Parti Grubu daha sonra Genel Kurul salonundan çıktı.

Şehitler üzerinden siyasi şov eleştirisi

Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemenin görüşüldüğü sırada Meclis kürsüsünün bu şekilde bir protesto alanına dönüştürülmesi dikkat çekti.

PKK teröründe hayatını kaybeden binlerce şehidin hatırası milletin ortak değeri olurken, şehitlerin isimlerinin siyasi bir protestonun parçası haline getirilmesi ve yasama faaliyetinin bu eylem nedeniyle kesintiye uğraması tartışmaları da beraberinde getirdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın “Şehitler bizim” sözleri de şehitlerin herhangi bir siyasi partinin değil, Türkiye'nin ortak değeri olduğu mesajı olarak öne çıktı.

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Yorumlar

Aykut şen

Bunlara söyleyecek söz bulamıyorum 6 masa altında dem her evden deme oy kampanyalara varken sesleri çıkmıyordu

Ahmet

Zannedersin cepheden geldi.Onlar şehit oldu sen kaymağını ye.Ucuz showlara karnı tok bu milletin. 90'larda askere gidenlerin analari 2 yıl uyku uyumazdi soysuz adam. Askere gidecek olanlarin analari doğuya düşmesin diye ağlardı soysuz adam. Memurlar doğuya sürgün edilirdi soysuz adam. Sen mecliste show yap.Milletin yeterki anası ağlamasın.
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