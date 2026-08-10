Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yağ fabrikası çıktı. Meclis’e Türk bayrağı ve kırmızı atkıyla gelerek Terörsüz Türkiye’ye hayır dediği sıralarda ekipler, halka terör estiren Türkkan’ın fabrikasına 1 milyon lira ceza kesti.
Dilovası ilçesinde bir süredir vatandaşların yoğun şekilde şikayetine konu olan kötü kokunun kaynağı tespit edildi. Kötü kokunun kaynağının Türkkan Yağ A.Ş.'den geldiği belirlenince fabrikaya yaklaşık bir milyon TL ceza kesildi.
Fabrikanın dört silosundan birinde yanma meydana geldiği, ürünün sahaya alınarak iş makineleriyle müdahale edilmesi sırasında yoğun kokunun oluştuğu, bununla birlikte yurt dışından yüksek miktarda soya fasulyesi ithal edilmesi ve ürünün uzun süre sahada beklemesi sebebiyle bozulma ve ısınmaya bağlı olarak koku oluşumunun arttığı belirlendi.