Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025'te İmralı'da ailesiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ait fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025 tarihinde İmralı’da ailesiyle yaptığı görüşmede çekilen fotoğraf ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
DEM PARTİLİ VEKİL PAYLAŞTI
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025’te İmralı’da gerçekleştirilen aile görüşmesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya Instagram hesabından paylaştı.
KIZ KARDEŞİ VE YEĞENLERİ
İlk kez yayımlanan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Söz konusu fotoğrafın, Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan Çerçeve Yasa teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine devam edildiği saatlerde paylaşılması ise dikkat çekti.
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