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Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir: Terörün izlerini silmeye devam edeceğiz
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir: Terörün izlerini silmeye devam edeceğiz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir: Terörün izlerini silmeye devam edeceğiz

Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi 468 "evet ", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destek verenlere teşekkür etti, terörün izlerini silme kararlılığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla Terörsüz Türkiye'nin sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

 

"Bu tarihi adımın atılmasına güçlü iradesiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin başından itibaren kıymetli desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza ve milli meselemize siyaset üstü bir yaklaşımla destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz. Düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Yorumlar

Emirdağlı

Hemserim bakan once turkmen beye tsk et sizler mhp lı degilmisiniz
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