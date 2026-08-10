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Dünya Hamaney ile 7 saatlik zirve! Pezeşkiyan: Ülke meselelerinin tümünü ele aldık
Dünya

Hamaney ile 7 saatlik zirve! Pezeşkiyan: Ülke meselelerinin tümünü ele aldık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Hamaney ile 7 saatlik zirve! Pezeşkiyan: Ülke meselelerinin tümünü ele aldık

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmenin 7 saat sürdüğünü ülkenin tüm sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

İran basını, sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar dolaşan ve kamuoyu önünde henüz görüntülenmeyen dini lider Mücteba Hamaney’in yeni görüntülerini ilk kez yayınlamıştı. Görüntüler yayınlanmadan kısa bir süre önce Hamaney ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. İran basınına konuşan Pezeşkiyan, Hamaney ile yaptığı görüşmenin 7 saat sürdüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı, "Hamaney ile ülkenin tüm sorunlarını, insanların geçim kaynaklarını, piyasanın durumunu, istihdamı, konutları, yaptırımları, nasıl dimdik durduğumuzu, halkın desteğini, birliği ve beraberliği ele aldık" dedi. Görüşmede savaşın sonuçlarına da odaklanıldığını aktaran Pezeşkiyan, görüşmeyi olumlu ve verimli olarak nitelendirirken Hamaney’in en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söylediğini aktardı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ YAYINLANDI

İran basını, sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar dolaşan ve kamuoyu önünde henüz görüntülenmeyen dini lider Mücteba Hamaney’in yeni görüntülerini ilk kez yayınladı. İlk olarak Mehr Haber Ajansı tarafından servis edilen 13 saniyelik görüntülerde, Hamaney’in ders verdiği anlar paylaşıldı. Görüntüde, Hamaney’in yanında bulunan kişilerin kimliklerine dair bir açıklama paylaşılmadı. Görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor.
İran tarafından servis edilen görüntülerin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiği toplantının açıklanmasından kısa bir süre yayınlanması dikkat çekti.
İran tarafı sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı Mayıs ayında yapmıştı.

İran’da 28 Şubat’ta İsrail-ABD saldırılarında dini lider Ali Hamaney’in ölümünün ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti. Henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, hayatta ancak yaralı ve ampute edildiğini iddia ettiği Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin İran tarafından ilk açıklama Mayıs ayında gelmişti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in, şubat ayının sonlarındaki İran-ABD saldırısında yaralandığını doğrulamıştı. Hameney’in aldığı yaraların yalnızca "yüzeysel" olduğunu söyleyerek, yaralandığı güne dair detayları açıklamıştı. Hamaney’in 28 Şubat’ta yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini kaydeden Kermanpour, hastanenin adını bildirmemişti.
Mücteba Hamaney’in yaralı bazı kişilerle ameliyathaneye alındığını aktaran Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı. Bir hekim olarak bunları ciddi yaralanmalar olarak değerlendirmedim ve bir iki dikiş dışında özel bir işlem gerektirmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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