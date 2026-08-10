Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından doğrudan seçilmesinin yıl dönümünde sosyal medyadan önemli mesajlar verdi. Millet iradesinin vesayeti bitirdiğini vurgulayan Çelik, bu seçimin Türkiye'deki pek çok tartışmayı sona erdirdiğini ve siyasi iradenin kurumsallaşmasında tarihi bir adım olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Ağustos 2014’te, milletimiz Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçti. Vesayetin sona ermesi ve siyasi iradenin kurumsallaşması için 10 Ağustos çok önemli bir imzadır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014’te, milletimiz Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tarihimizde halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın bu şekilde doğrudan millet iradesiyle seçilmesi Türkiye’deki pek çok tartışmayı sona erdirdi. Vesayetin sona ermesi ve siyasi iradenin kurumsallaşması için 10 Ağustos çok önemli bir imzadır" dedi.