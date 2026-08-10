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Gündem İşte Özgür’ün serbest bıraktığı vekillerden biri! “Toplumsal barış, milli birlik, demokrasi inancım gereği ‘Hayır’ diyeceğim”
Gündem

İşte Özgür’ün serbest bıraktığı vekillerden biri! “Toplumsal barış, milli birlik, demokrasi inancım gereği ‘Hayır’ diyeceğim”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşte Özgür’ün serbest bıraktığı vekillerden biri! "Toplumsal barış, milli birlik, demokrasi inancım gereği ‘Hayır’ diyeceğim"

Türkiye nefesini tutmuş, terörsüz Türkiye hedefi için TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen çerçeve yasa teklifine kilitlenmişken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “serbest” bıraktığı milletvekilleri birbirinden tuhaf açıklamalarla teklife “Hayır” diyeceklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tarihi çerçeve yasa teklifinde Yeni Parti lideri Özgür Özel'in grup kararı almayıp serbest bıraktığı milletvekillerinden Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, teklife 'Hayır' oyu vereceğini açıkladı.

Bunlardan biri olan Yeni Parti Muğla milletvekili Cumhur Uzun, X hesabından yaptığı paylaşımda; “Hayatı boyunca barıştan ve kardeşlikten yana olan bir insan, adalet mücadelesi veren bir hukukçu, bir can daha yanmasın diye mücadele eden sorumlu bir siyasetçi olarak ‘Çerçeve Yasa’ya dair görüşüm açıktır: Toplumsal bütünleşme ve milli birlik; bir yandan demokrasi, insan hakları ve hukuk ayaklar altına alınırken, diğer yandan belirsizliklerle dolu, yalnızca ‘terör örgütünün’ silah bırakmasına indirgenen; kapalı kapılar ardında hazırlanmış, komisyon üyelerinden ve milletvekillerinden dahi gizlenmiş özensiz bir kanun teklifi üzerinden ele alınamaz” ifadeleriyle tuhaf bir açıklamada bulundu.

“TOPLUMSAL BARIŞA, MİLLİ BİRLİĞE VE DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMIN SORUMLULUĞUYLA HAYIR DİYECEĞİM”

“Unutmamak gerekir ki devleti oluşturan millettir” diyen Uzun, “Böylesine önemli bir konuda milletin rızası alınmadan verilecek her karar eksiktir, yanlıştır. Milletin vekilliği, milletin iradesinin sorumluluğunu taşımaktır. Yurttaşlarımızın ve beni vekil kılan Muğlalı hemşehrilerimin rızasını taşımayan ve yeterince açıklığa kavuşturulmayan hiçbir şeye evet demedim; bundan sonra da demeyeceğim. Toplumsal barışa, milli birliğimize ve demokrasiye olan inancım ve ömür boyunca taşıdığım değerlerin sorumluluğuyla, ‘Çerçeve Yasa Teklifi’ne bu haliyle RET oyu kullanarak HAYIR diyeceğim” şeklinde kafa karışıklığını yansıtan bir açıklamada bulundu.

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Yorumlar

Cengiz

Ne derseniz deyin,sizden bu ülkeye hayır gelmez,hiç bir zamanda gelmedi, geçmişiniz böyle

Riza

halk oylaması yapılsın. Bakalım halk ne istiyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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