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Dünya Gerekçeler tek tek açıklandı! Trump döneminde 175 binden fazla vize iptal edildi
Dünya

Gerekçeler tek tek açıklandı! Trump döneminde 175 binden fazla vize iptal edildi

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Gerekçeler tek tek açıklandı! Trump döneminde 175 binden fazla vize iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde vize koşullarını ihlal ettiği belirtilen 175 binden fazla yabancı uyruklu kişinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

ABD’de vize politikalarına ilişkin dikkat çeken bir veri açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu vize iptal kararlarının çoğunda "suça karışan kişilerin" olduğu belirtildi.

 

Açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump döneminde, vize koşullarını ihlal eden, suç işleyen, ABD vatandaşlarına karşı şiddete çağrıda bulunan, Amerikalıları dolandıran, göçmenlik sistemimizi suistimal eden veya ulusal güvenliği tehlikeye atan 175 binden fazla yabancı uyruklu kişinin vizesini iptal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

Vizelerin çoğunun, "çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu" iptal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi.

 

Açıklamada, bazı vizelerinse cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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