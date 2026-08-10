Yeni Parti'de çerçeve yasa çatlağı büyüyor! “Hayır” diyecek vekil sayısı 25'e ulaştı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zeminini oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifi, Yeni Parti grubundaki görüş ayrılığını da ortaya çıkardı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi teklife destek vereceğini açıklarken, parti içerisinden peş peşe “hayır” açıklamaları geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: BİZ “EVET” OYU VERECEĞİZ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisinin ve parti yönetiminin çerçeve yasa teklifine “evet” oyu vereceğini açıkladı.

Milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve kaygılarını göz önünde bulundurarak karar vereceğini belirten Özel, “Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır” dedi.

Özel, bu yaklaşımın parti grubunun tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmediğini de vurgularken, milletvekillerinden temsil ettikleri şehirlerdeki ve toplumsal kesimlerdeki beklentileri dikkate almalarını istedi.

“HAYIR” OYU VERECEK YENİ PARTİLİ VEKİL SAYISI 25'E ULAŞTI

Özel'in açıklamasının ardından Yeni Parti'den teklife karşı çıkan milletvekillerinin sayısı da netleşmeye başladı.

TBMM'de toplam 91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de en az 25 milletvekili çerçeve yasa teklifine “hayır” oyu vereceğini duyurdu.

Teklife “hayır” diyeceğini açıklayan Yeni Partili milletvekilleri şöyle:

İzzet Akbulut

Hasan Öztürk

Sibel Suiçmez

Cemal Enginyurt

Süreyya Öneş Derici

Deniz Yavuzyılmaz

İbrahim Aslan

Hikmet Yalım Halıcı

Cumhur Uzun

Eylem Ertuğ Eryılmaz

Murat Çan

Servet Mullaoğlu

Salih Uzun

Uğur Bayraktutan

Şeref Arpacı

Murat Bakan

Seyit Torun

Mahmut Tanal

Melih Meriç

Fethi Açıkel

Elvan Işık Gezmiş

İsmail Atakan Ünver

Mehmet Tahtasız

Ümit Özlale

Mustafa Erdem

PARTİ YÖNETİMİ “EVET”, 25 VEKİL “HAYIR” DİYOR

Yeni Parti yönetiminin destek kararı ile 25 milletvekilinin karşı yönde oy kullanacağını açıklaması, çerçeve yasa konusunda parti içerisindeki ayrışmayı gözler önüne serdi.

91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de şu ana kadar 25 ismin açık şekilde “hayır” cephesinde yer alması, grubun yaklaşık yüzde 27,5'ine karşılık geliyor.

Öte yandan “hayır” diyeceğini açıklayan milletvekili sayısının Genel Kurul'daki nihai oylamaya kadar değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

GÖZLER TBMM'DEKİ KRİTİK OYLAMADA

Çerçeve yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ederken, Yeni Parti milletvekillerinin kullanacağı oylar da yakından takip ediliyor.

Parti yönetiminin “evet” tutumuna karşı en az 25 milletvekilinin “hayır” diyeceğini açıklamasıyla birlikte, teklif üzerindeki tartışmalar Yeni Parti açısından parti içi bir sınava da dönüştü.