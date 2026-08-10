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Gündem Yeni Parti'de çerçeve yasa çatlağı büyüyor! “Hayır” diyecek vekil sayısı 25'e ulaştı
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Yeni Parti'de çerçeve yasa çatlağı büyüyor! “Hayır” diyecek vekil sayısı 25'e ulaştı

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Yeni Parti'de çerçeve yasa çatlağı büyüyor! "Hayır" diyecek vekil sayısı 25'e ulaştı

TBMM'de görüşülen çerçeve yasa teklifi Yeni Parti'de görüş ayrılığına neden oldu. Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi teklife “evet” oyu vereceğini açıklarken, “hayır” oyu kullanacağını duyuran Yeni Partili milletvekillerinin sayısı 25'e yükseldi. TBMM'de 91 milletvekili bulunan partide gözler kritik oylamaya çevrildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zeminini oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifi, Yeni Parti grubundaki görüş ayrılığını da ortaya çıkardı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi teklife destek vereceğini açıklarken, parti içerisinden peş peşe “hayır” açıklamaları geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: BİZ “EVET” OYU VERECEĞİZ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisinin ve parti yönetiminin çerçeve yasa teklifine “evet” oyu vereceğini açıkladı.

Milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve kaygılarını göz önünde bulundurarak karar vereceğini belirten Özel, “Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır” dedi.

Özel, bu yaklaşımın parti grubunun tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmediğini de vurgularken, milletvekillerinden temsil ettikleri şehirlerdeki ve toplumsal kesimlerdeki beklentileri dikkate almalarını istedi.

“HAYIR” OYU VERECEK YENİ PARTİLİ VEKİL SAYISI 25'E ULAŞTI

Özel'in açıklamasının ardından Yeni Parti'den teklife karşı çıkan milletvekillerinin sayısı da netleşmeye başladı.

TBMM'de toplam 91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de en az 25 milletvekili çerçeve yasa teklifine “hayır” oyu vereceğini duyurdu.

Teklife “hayır” diyeceğini açıklayan Yeni Partili milletvekilleri şöyle:

  • İzzet Akbulut
  • Hasan Öztürk
  • Sibel Suiçmez
  • Cemal Enginyurt
  • Süreyya Öneş Derici
  • Deniz Yavuzyılmaz
  • İbrahim Aslan
  • Hikmet Yalım Halıcı
  • Cumhur Uzun
  • Eylem Ertuğ Eryılmaz
  • Murat Çan
  • Servet Mullaoğlu
  • Salih Uzun
  • Uğur Bayraktutan
  • Şeref Arpacı
  • Murat Bakan
  • Seyit Torun
  • Mahmut Tanal
  • Melih Meriç
  • Fethi Açıkel
  • Elvan Işık Gezmiş
  • İsmail Atakan Ünver
  • Mehmet Tahtasız
  • Ümit Özlale
  • Mustafa Erdem

PARTİ YÖNETİMİ “EVET”, 25 VEKİL “HAYIR” DİYOR

Yeni Parti yönetiminin destek kararı ile 25 milletvekilinin karşı yönde oy kullanacağını açıklaması, çerçeve yasa konusunda parti içerisindeki ayrışmayı gözler önüne serdi.

91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de şu ana kadar 25 ismin açık şekilde “hayır” cephesinde yer alması, grubun yaklaşık yüzde 27,5'ine karşılık geliyor.

Öte yandan “hayır” diyeceğini açıklayan milletvekili sayısının Genel Kurul'daki nihai oylamaya kadar değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

GÖZLER TBMM'DEKİ KRİTİK OYLAMADA

Çerçeve yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ederken, Yeni Parti milletvekillerinin kullanacağı oylar da yakından takip ediliyor.

Parti yönetiminin “evet” tutumuna karşı en az 25 milletvekilinin “hayır” diyeceğini açıklamasıyla birlikte, teklif üzerindeki tartışmalar Yeni Parti açısından parti içi bir sınava da dönüştü.

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Yorumlar

Diğergam

Bunlar samimiyetsiz insanlar. Toplumu kandırmak için bir kısmı evet, bir kısmı da hayır diyor. Aslında hepsi de evet diyece fikre sahip. Tüm PKK yı serbest bırakacak bir zihniyet taşıdıklarını dünya alem biliyor.

Misafir 44

Bunların her namazda kıblesi degişik.
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