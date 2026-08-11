Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu, uzun bir aranın ardından cenazede görüntülendi. Koruyucu'nun son hali sosyal medyada gündem olurken çok sayıda yorum geldi.
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Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu, uzun bir aranın ardından cenazede görüntülendi. Koruyucu'nun son hali sosyal medyada gündem olurken çok sayıda yorum geldi.
Çocuklar Duymasın dizisinin Şükrü'sü Şükrü Koruyucu, uzun bir aranın ardından yapımcı Birol Güven'in annesinin cenazesinde ortaya çıktı.
Dizi ile birlikte tanınırlığı artan ve kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanan Koruyucu, dizinin final yapmasının ardından eski hayatına geri dönmüştü.
Bir futbol takımının oyuncularını maçlara götüren otobüsün şoförlüğünü yapan Koruyucu, "Taşıdığım futbolculardan daha ünlü olan tek şoför bendim herhalde" diyerek esprili bir dille eski mesleğine geri döndüğünü açıklamıştı.
En son Birol Güven'in annesinin cenazesinde görüntülenen Çocuklar Duymasın Şükrü'nün son haline sosyal medyada yorum yağdı.
Yaşlandığı görülen Koruyucu'ya çok sayıda "Yıllar ona da acımamış", "Ne çabuk yaşlanmış", "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumları yapıldı.
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