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Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

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Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu, uzun bir aranın ardından cenazede görüntülendi. Koruyucu'nun son hali sosyal medyada gündem olurken çok sayıda yorum geldi.

#1
Foto - Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

Çocuklar Duymasın dizisinin Şükrü'sü Şükrü Koruyucu, uzun bir aranın ardından yapımcı Birol Güven'in annesinin cenazesinde ortaya çıktı.

#2
Foto - Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

Dizi ile birlikte tanınırlığı artan ve kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanan Koruyucu, dizinin final yapmasının ardından eski hayatına geri dönmüştü.

#3
Foto - Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

Bir futbol takımının oyuncularını maçlara götüren otobüsün şoförlüğünü yapan Koruyucu, "Taşıdığım futbolculardan daha ünlü olan tek şoför bendim herhalde" diyerek esprili bir dille eski mesleğine geri döndüğünü açıklamıştı.

#4
Foto - Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

En son Birol Güven'in annesinin cenazesinde görüntülenen Çocuklar Duymasın Şükrü'nün son haline sosyal medyada yorum yağdı.

#5
Foto - Diziyi bırakıp eski mesleğine döndü! Cenazede ortaya çıktı!

Yaşlandığı görülen Koruyucu'ya çok sayıda "Yıllar ona da acımamış", "Ne çabuk yaşlanmış", "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumları yapıldı.

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