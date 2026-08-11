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Ekonomi New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

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New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalarak 53.975,98 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.753,11 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,32 kayıpla 26.605,36 puana geriledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yakın zamanda bir çözüme kavuşacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentiler yatırımcıların odağında yer alırken, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere dair belirsizlik devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi.

İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu.

Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne ilişkin iyimserliğinin azalması petrol fiyatlarını yukarı çekti.

 

Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda beklenmedik şekilde azaldığını gösteren verilerin ardından, 12 Ağustos'ta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile 13 Ağustos'ta açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip şirketi Intel'in taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını duyurmasının ardından hisseleri yüzde 4,1 değer kaybetti.

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