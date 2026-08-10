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Gündem Diyarbakır Büyükşehir Meclisi'nde kritik seçim! 1. Başkan Vekilliği koltuğuna yeni isim geldi!
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Diyarbakır Büyükşehir Meclisi'nde kritik seçim! 1. Başkan Vekilliği koltuğuna yeni isim geldi!

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Diyarbakır Büyükşehir Meclisi'nde kritik seçim! 1. Başkan Vekilliği koltuğuna yeni isim geldi!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, görevinden istifa eden Doğan Hatun'un yerine kapalı zarf usulüyle oylama yapılarak yeni Meclis 1. Başkan Vekili belirlendi. Sandıktan çıkan oyların sayılmasıyla birlikte DEM Parti Meclis Üyesi Evin Yelboğa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda, daha önce Meclis 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Doğan Hatun’un istifası üzerine yeni başkan vekili seçimi yapıldı.

SEÇİM KAPALI ZARF USULÜYLE YAPILDI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29 Temmuz tarihli yazısına istinaden gündeme alınan seçim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesi hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle gerçekleştirildi.

Tasnif heyeti tarafından sandıktan çıkan zarfların sayılması ve oyların sayılmasının ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Üyesi Evin Yelboğa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi. 

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