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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık" dedi.

Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm vechelerini ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2022 yılında yakaladığımız yaklaşık 4 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.

Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahibiz.

Bilhassa orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte iş birliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMALI

 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.

Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.

Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlar'da istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz.

İlişkilerimizde yakaladığımız bu olumlu ivmenin devam etmesini diliyorum. 

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ, KİLİT BİR ÜLKE

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Ekonomik işbirliğine baktığımız zaman çok güçlü bir işbirliğimiz var.

(Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için) Türkiye'nin, sizin bu konudaki şahsi çabalarınızı takdir ediyoruz.

Ortadoğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz

Göç konusunda Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Güvenlik konusunda da öyle.  

 

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