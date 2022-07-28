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Spor Gündem olan kavga! Teknik direktör ile sportif direktör birbirine girdi
Spor

Gündem olan kavga! Teknik direktör ile sportif direktör birbirine girdi

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun Teknik Direktörü Ivan Juric ile Sportif Direktörü Davide Vagnati arasında transfer kavgası yaşandı. Önce bir süre tartışıp ardından tekme tokat birbirine giren ikili dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 16:58:00 - 2022-07-28 17:06:49

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Torino'da Sportif Direktör Davide Vagnati ile Teknik Direktörü Ivan Juric arasında arbede yaşandı.

Transfer konusunda tartıştılar

Vagnati, Torino'nun kamp yaptığı tesise ziyarete gitti. Davide Vagnati, kampta bir araya geldiği Teknik Direktör Ivan Juric ile takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle tartıştı.

Sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Tesiste bulunan bir kişi tarafından kaydedilen ikili arasındaki kavga görüntüleri dünya gündemine oturdu.

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